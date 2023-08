Evi (23) van slag nadat ze vanuit wagen bekogeld wordt met… balletjes in tomatensaus: “Waarom doe je zoiets?”

Een zorgeloze avond op ‘Gistel Zingt’ draaide voor Evi Casier (23) en een vriendin uit in een wansmakelijk tafereel. Letterlijk dan. De twee jonge dames arriveerden rond 22.45 uur op de Markt in Gistel, toen Evi plots gehaktballen in tomatensaus naar haar toegeworpen kreeg. “Ik vind het echt onrespectvol”, zegt Evi.

Maandagavond, 22.45 uur. Evi Casier en een vriendin waren naar jaarlijkse traditie op weg naar ‘Gistel Zingt’ op de Markt. Toen het duo aan Café De Kroon stond, passeerde een zwarte pick-up. En die wagen passeerde niet zomaar: een inzittende gooide uit het raam iets richting Evi. Enkele seconden later was het gezicht van de jonge vrouw besmeurd met rode smurrie.

En wat bleek? Het ging om gehaktballen in tomatensaus. “Plots kreeg ik een slag in mijn gezicht”, zegt Evi. “Ik had geen idee wat er aan de hand was, maar mijn vriendin was compleet over haar toeren.”

Perplex

De wagen vluchtte weg en van de daders is nog steeds geen spoor. “Het gebeurde allemaal zo snel”, zegt Evi. “Ik heb niet gezien wie er in de auto zat of wie het gooide.” Een ouder koppel was getuige van het bizarre tafereel en stond ook perplex. “Die twee oudere mensen waren ook overstuur. Niemand snapte wat er net gebeurd was.” (Lees verder onder de foto)

© if

De twee vriendinnen moesten noodgedwongen terug huiswaarts keren. “De gehaktballen zaten zelfs in de kap van mijn jas. Uiteindelijk konden we niet meer doen dan gewoon lachen met onze miserie.” Na een korte opfrisbeurt keerden de twee vriendinnen terug richting het evenement. “We kunnen er wel mee lachen”, zegt Evi. “Maar eigenlijk is dit echt onrespectvol. Voor de daders is het een grap, maar wij zitten er wel mee. Waarom doe je zoiets? Ik weet zelfs niet of we onze kleren proper zullen krijgen.”

Evi is van plan om woensdag een klacht in te dienen bij de lokale politie. “Hopelijk zijn er camerabeelden en vinden we snel de daders.”