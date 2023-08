Kust noteert miljoen overnachtingen in verlengd topweekend, maar telt minder dagtoeristen

Na een regenachtige periode beloofde het een druk weekend te worden aan de kust. Tijdens het verlengde weekend kon de regio rekenen op flink wat zon. Het aantal overnachtingen aan zee wordt geschat op iets meer dan een miljoen. Dat is ongeveer gelijk aan het aantal overnachtingen in dezelfde periode vorig jaar. Vooral de nacht van zaterdag op zondag was voor de kusthotels druk met 275.000 overnachtingen.

De hotels noteren een gemiddelde bezetting van 90 procent, met een piek tot 95 procent voor de nacht van zaterdag op zondag. Reservaties van buitenlandse toeristen waren goed voor 30 procent van de geboekte hotelkamers. Die vakantiegangers komen vooral uit Nederland, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg. Toeristen uit Wallonië en Brussel zijn goed voor 26 procent van de overnachtingen.

© BELGA

“Voor de vakantiewoningen en de campings was het verlengd weekend evenzeer een voltreffer”, klinkt het bij Westtoer. “Ook de eigenaars van een tweede verblijf brengen graag enkele vakantiedagen door aan zee rond 15 augustus.”

Wel lag het aantal dagjestoeristen tijdens het verlengde weekend een pak lager dan vorig jaar. In totaal zakten ongeveer 480.000 personen af voor een dagje aan zee. Dat is 25 procent minder in vergelijking met het verlengde weekend vorig jaar. Toen was het iets zonniger en warmer.