Bod van 91.000 euro uitgebracht voor microfoon die Cardi B in publiek gooide, maar koper is spoorloos verdwenen

De persoon die het hoogste bod heeft uitgebracht, blijkt spoorloos verdwenen. Wellicht heeft iemand de prijs zitten opdrijven, zonder echt het item te willen kopen. Die onverwachte wending is vooral brute pech voor de twee goede doelen waar de opbrengst aan geschonken zou worden. Het ging om een organisatie voor gewonde oorlogsveteranen en een instelling voor jonge mensen met een beperking.

Cardi B had de microfoon tijdens een concert in Las Vegas in haar handen. Plots gooide er iemand met drank naar haar. Daarop werd ze boos, en gooide ze de microfoon in het publiek. Audiobedrijf The Wave, eigenaar van de microfoon, kreeg het voorwerp na afloop van het optreden opnieuw in handen en ging over tot een veiling.

Na het afkloppen van het hoogste bod, had de koper nog exact twee dagen de tijd om te betalen. Maar de persoon in kwestie antwoordt niet op berichten van het veilingbedrijf. Inmiddels is contact opgenomen met de persoon die het op één na hoogste bod uitbracht. Het bedrag is niet bekend. Als dat ook op niets uitdraait, wordt de microfoon mogelijk privé verkocht.