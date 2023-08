Condroz Rally jaar na overlijden jonge toeschouwers geannuleerd: “Tragedie leidde tot debatten over veiligheid in de autosport”

In Moha, een deelgemeente van Wanze bij Hoei, kwamen vorig jaar twee toeschouwers om het leven. Een 16-jarig meisje en een 18-jarige jongen overleden nadat een rallypiloot met zijn wagen van het parcours geraakt was en zo in het publiek terechtkwam.

“De tragedie die zich vorig jaar afspeelde tijdens de Condroz-Huy Rally was de aanleiding voor talrijke debatten over de veiligheid in de autosport”, klinkt het bij de organisatie. “We hebben altijd veel belang gehecht aan de veiligheid van deelnemers en toeschouwers. We wilden geen discussies uit de weg gaan en begonnen enkele maanden terug met een herziening van het evenement.”

Een jong koppel van 16 en 18 overleed bij het tragische ongeval. — © BELGA

“Er werd hard gewerkt om de editie van 2023 zo goed mogelijk voor te bereiden en vergunningen werden binnengehaald. Maar toch willen we intern verdergaan dan de voorafgestelde vereisten. Daarom hebben we in overleg met RACB Sport besloten om de 49e editie van de Rally Condroz-Huy in november 2023 niet te organiseren.”

Normaal zou de Condroz Rally dit jaar aan de 49e editie zitten. Het tweedaagse evenement zou plaatsvinden op 4 en 5 november, maar wordt nu dus geannuleerd Daarom bestaat het BK rally nog maar uit 12 manches. De organisatie van de Condroz Rally werkt nu vooruit om het evenement volgend jaar wel opnieuw te laten doorgaan, met verhoogde veiligheid.