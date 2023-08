“Ashley Olsen in het geheim moeder geworden”

Ashley Olsen (37), die samen met haar tweelingzus Mary-Kate wereldberoemd werd als kindster in de serie Full House, zou eerder dit jaar in het geheim moeder zijn geworden. Dat melden verscheidene bronnen aan showbizz-website TMZ.

Olsen zou enkele maanden geleden in New York zijn bevallen van een zoontje dat de naam Otto kreeg. Voor de voormalige actrice en haar partner Louis Eisner, met wie ze eind vorig jaar in alle discretie in het huwelijksbootje zou zijn gestapt, is het hun eerste kindje.

Ashley en haar zus Mary Kate deelden jarenlang de rol van dochter Michelle in Full House. Na het einde van die serie maakten ze als tieners nog een reeks films waarin ze naast elkaar te zien waren. Ashley heeft de filmwereld ondertussen achter zich gelaten en focust zich op haar carrière als modeontwerpster.