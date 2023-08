Financieel journalist Ludwig Verduyn duikt in de cijfers: welke Belgische families zitten op het grootste vermogen? Vandaag in deel 1: de familie die gek is van auto’s (al heeft de zus het meer voor kunst), dé mediamagnaat van de Lage Landen, het familiebedrijf dat uitgroeide van simpele verhuurder tot mastodont en de man die rijk werd “uit frustratie”.