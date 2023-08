Trump aangeklaagd voor poging tot manipulatie van presidentsverkiezingen 2020 in Georgia

De Amerikaanse ex-president Donald Trump is maandag door een ‘grand jury’ in Atlanta aangeklaagd voor pogingen om de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020 in de Amerikaanse staat Georgia te beïnvloeden, met name door druk uit te oefenen op verkiezingsfunctionarissen.

In de 98 pagina’s tellende akte van beschuldiging, die maandagavond lokale tijd openbaar is gemaakt, staan 41 misdrijven en 19 beklaagden. Naast Donald Trump gaat het onder anderen om Trumps voormalige advocaten Rudy Giuliani, John Eastman en Sidney Powell, en zijn voormalig stafchef van het Witte Huis Mark Meadows.

Allen worden aangeklaagd voor het overtreden van de RICO-wet (racketeer influenced and corrupt organizations act, tegen ‘afpersers en corrupte organisaties’) van de staat Georgia, een wet die inhoudt dat verdachten die zelfs indirect betrokken zijn bij afpersing toch vervolgd kunnen worden. De RICO act werd oorspronkelijk in het leven geroepen om de georganiseerde misdaad te bestrijden.

LEES OOK. Mogelijk binnenkort al beslissing over aanklacht tegen Trump in Georgia

© AP

Donald Trump wordt daarnaast ook aangeklaagd voor verzoek tot overtreding van de eed door een openbaar ambtenaar (tweemaal), samenzwering om zich voor te doen als een openbaar ambtenaar, samenzwering om vervalsing in de eerste graad te begaan (tweemaal), samenzwering voor valse uitspraken en geschriften (tweemaal), samenzwering om valse documenten in te dienen, valse documenten indienen, en valse uitspraken en geschriften (tweemaal). In totaal zijn 13 aanklachten tegen de oud-president geformuleerd.

Drie assistenten van Trump worden aangeklaagd wegens vervalsing in de eerste graad. “Trump en de andere beklaagden die zijn aangeklaagd, weigerden te accepteren dat Trump verloor, en zij sloten zich willens en wetens en opzettelijk aan bij een samenzwering om de uitkomst van de verkiezingen onrechtmatig te veranderen in het voordeel van Trump”, stelt de aanklacht.

De beklaagden krijgen van de openbare aanklager van Fulton County Fani Willis “de kans om zich vrijwillig over te geven, ten laatste op vrijdag 25 augustus op de middag” in de rechtbank in Atlanta. Willis zal een procesdatum binnen de zes maanden voorstellen. De timing zal echter worden bepaald door de rechter en het is onwaarschijnlijk dat het proces zo snel zou kunnen starten. Willis wil de 19 beklaagden samen laten terechtstaan.

“Vind stemmen zodat ik win”

Willis, een Democrate, startte begin 2021 met haar onderzoek, kort nadat Republikein Trump de verkiezingstoezichthouder (secretary of state) van Georgia, zijn partijgenoot Brad Raffensperger, via de telefoon probeerde te overtuigen om de nodige stemmen te vinden zodat Trump de verkiezing in de staat alsnog zou winnen. Tot op de dag van vandaag weigert hij toe te geven dat hij de vorige presidentsverkiezingen heeft verloren tegen de Democraat Joe Biden. In plaats daarvan spreekt Trump van massale verkiezingsfraude. Omdat Georgia een van de kantelstaten was – Biden won er nipt met ongeveer 12.000 stemmen – probeerde hij de uitslag daar achteraf om te keren. In enkele andere staten deed hij hetzelfde.

Het gaat om de vierde strafzaak tegen Trump, die opnieuw kandidaat is voor de presidentsverkiezingen van 2024.

Eerder werd de miljardair al aangeklaagd voor het frauduleus betalen van zwijggeld aan een pornoster (in de staat New York), het achterhouden van geheime overheidsdocumenten (in de staat Miami) en voor mogelijke verkiezingsfraude plus zijn rol in de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 (in de staat Washington). Nooit eerder kwam een ex-president in de Verenigde Staten voor de rechter voor een misdaad.

Aanklacht is “verkiezingsmanipulatie”

Volgens Trump is hij onschuldig en is zijn vervolging, ook in de zaak in Georgia, een politiek gemotiveerde heksenjacht om te voorkomen dat hij opnieuw president wordt. Openbaar aanklager Willis ontkent dat: “Ik neem in mijn functie beslissingen op basis van de feiten en de wet, en de wet is volledig onpartijdig.”

In een reactie op de nieuwe aanklachten zegt Trumps campagneteam dat hij zal blijven doorzetten ondanks “dit ongeziene machtsmisbruik”. Volgens een verklaring van het campagneteam, gepost op Trumps eigen sociaal platform Truth Social, sleepte het onderzoek in Georgia opzettelijk zo lang aan dat de zaak midden in zijn succesvolle verkiezingscampagne valt en gaat het om manipulatie van de verkiezing. “Ze nemen president Trumps recht op vrije meningsuiting af, en het recht om een vervalste en gestolen verkiezing, wat de Democraten voortdurend doen, aan te vechten. Degenen die vervolgd zouden moeten worden zijn degenen die de corruptie creëerden.”