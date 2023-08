Fatima dook onterecht als crimineel op in opsporingsbericht nadat ze geld ging afhalen, nu wil ze gerechtigheid

Van de ene dag op de andere stond de Nederlandse Fatima L’Bouhdidi bekend als crimineel, nadat ze onterecht verschenen was in een opsporingsprogramma. Vrijdag begint haar rechtszaak tegen de bank die de verkeerde beelden, met haar erop, aan de politie bezorgde. De impact voelt ze nog steeds, zegt ze in een interview met ‘RTL Nieuws’.

Ze had cash geld nodig en ging 10 euro afhalen bij een automaat van de Nederlandse bank SNS. Zo onschuldig is het, wat op de avond van 5 februari 2020 gebeurde in Enschede. Maar voor de 52-jarige Fatima L’Bouhdidi is het het begin van een nachtmerrie. Want meer dan een half jaar later, op 30 oktober 2020, is zij plots te zien in een opsporingsbericht van de politie en wordt ze gezocht voor fraude via Whatsapp. Ze zou zo 3.000 euro gestolen hebben.

“Ik was volledig hysterisch en ging kapot van schaamte”, zegt de vrouw in een interview met RTL nieuws, bijna drie jaar na het opsporingsbericht. “Ineens zag iedereen me als een crimineel. Ik zei dat ik me van kant ging maken.” Na een noodoproep naar 112 komen twee agenten langs, die meteen overtuigd zijn van haar onschuld. De beelden worden offline gehaald en verschijnen ook niet meer op tv.

Verkeerde beelden

Helaas blijkt de miserie daarmee niet voorbij voor Fatima. Het bericht is al enorm veel gedeeld op sociale media, en dus zou het haar voor heel lange tijd gaan achtervolgen. “Mensen die het filmpje hadden gezien, belden of appten me om te vragen of ik het was. Ze geloofden gewoon niet dat ik zoiets gedaan zou kunnen hebben.”

Omdat ze het huis niet uit durft, vraagt ze de politie om de vergissing recht te zetten. In het commissariaat stuit ze op onbegrip. “Die agent die me verhoorde, kon maar niet begrijpen dat ik wel op het beeld stond, maar dat ik niet de gezochte crimineel ben.” Pas een uur later komt de waarheid aan het licht. Door een storing bij de bank is de tijdsaanduiding op de beelden fout.

(Geen) excuses

Maar het kwaad is dan al geschied. “Mensen die me eerder gewoon groetten, keken me nu nauwelijks meer aan. Ik werd er paranoïde van. Mensen denken toch: waar rook is, is vuur.” Het leidde ook tot hoog oplopende ruzies met haar dochter. “Mijn leven werd een hel.”

Van de politie en het parket komen er excuses, en hen neemt ze ook niets meer kwalijk. Maar de bank, dat is een ander verhaal. Nooit hoorde ze iets van SNS. Die bank blijft al die tijd volhouden dat zij wel degelijk de schuldige is. “Het lijkt of ze zich niet realiseren welke impact dit op mijn leven heeft”, klinkt het. En dus daagt ze de bank voor de rechtbank. Daar eist ze onder meer een schadevergoeding.