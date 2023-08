Hoogspringer Thomas Carmoy vlak voor WK de wacht aangezegd door zijn coach: “Dit is onbegrijpelijk”

Hoogspringer Thomas Carmoy is een dikke week voor het WK atletiek in Boedapest zonder coach gevallen. Marc Muryn heeft hem onverwacht de wacht aangezegd. Dat schreef Le Soir maandagavond en is inmiddels door Carmoy bevestigd aan Belga.

Carmoy, afgelopen winter nog goed voor brons op het EK indoor in Istanboel, is een van de sterkste pionnen in de Belgische delegatie. Hij bracht eind juni zijn persoonlijk record nog op 2m29, een hoogte die op het WK minstens top acht en misschien wel meer kan opleveren.

In Le Soir haalt Marc Muryn “onprofessioneel gedrag” aan als reden voor de breuk met Carmoy. Hij zou zich tijdens zijn recente trainingsstage in Bordeaux, als laatste voorbereiding op het WK, “als toerist” hebben gedragen. Voor Carmoy komt de breuk als een totale verrassing. “Dat hij me dumpt net voor het WK en minder dan een jaar voor de Spelen, is onbegrijpelijk”, aldus Carmoy.

Jonathan Nsenga, topsportcoördinator bij de Franstalige atletiekbond, heeft nog proberen te bemiddelen. Zonder succes. Zelfs de vraag om Carmoy nog even bij te staan op het WK stuitte op een ‘njet’. Carmoy heeft naar eigen zeggen nog geen enkel idee hoe hij het op het WK, dat zaterdag van start gaat, zal aanpakken. De enige coach in de Belgische delegatie die met hoogspringen bezig is, is Fernando Oliva, maar die heeft op de dag van de hoogspringkwalificaties ook de zevenkamp van zijn poulain Noor Vidts op zijn programma staan.