Meer dan 3.000 mensen geëvacueerd van campings in Zuid-Frankrijk wegens hevige brand

Op verschillende campings in het Franse departement Pyrénées-Orientales, in het zuiden van het land, zijn maandag meer dan 3.000 mensen zijn geëvacueerd.

De brand ontstond maandag rond 17.15 uur. “De dorpen Saint André en Sorède en de stad Argelès (Argelès-sur-Mer, nvdr.) zijn bedreigd”, klinkt het bij de brandweer. De brand heeft zich over honderden hectaren verspreid. Volgens de brandweer ging al zeker 480 hectare in vlammen op. De rook is van erg ver te zien.

Meer dan 500 brandweermannen bestrijden de vlammen. Er zijn ook al dertien blusvliegtuigen en drie helikopters ingezet. De Franse overheid roept de bewoners van de regio en alle toeristen op om erg voorzichtig te zijn.