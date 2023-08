Gouverneur vreest voor “10 tot 20” bijkomende slachtoffers per dag door natuurbranden op Hawaï

Het dodental van de natuurbranden op Hawaï dreigt deze week nog fors op te lopen, zo heeft Josh Green, de gouverneur van de Amerikaanse eilandengroep maandag meegedeeld. De hulpdiensten “zullen waarschijnlijk tien tot twintig mensen per dag vinden”, zolang de zoekacties blijven duren, zo heeft hij verklaard aan de tv-zender CBS.

Het is nog niet duidelijk wanneer de zoekacties worden afgerond. Volgens de gouverneur zal dat wellicht nog een tiental dagen duren.

Volgens de meeste recente slachtofferbalans zijn al minstens 96 mensen om het leven gekomen bij de natuurbranden op het eiland Maui. Het gaat om de meest dodelijke brand in de Verenigde Staten in meer dan een eeuw.

De natuurbranden op Maui hebben de badstad Lahaina bijna volledig verwoest. De stad, die ongeveer 12.000 inwoners telde, lijkt wel platgebombardeerd. Honderden gebouwen zijn in de as gelegd. “Om helemaal eerlijk te zijn: er is daar niets te zien, behalve de totale verwoesting”, zegt Green, die de plaats van de ramp vorige week bezocht.

Nu de communcatie stilaan weer wordt hersteld, neemt het aantal vermiste personen wel af. Volgens de gouverneur zijn er nog 1.300 mensen vermist. Eerder was er nog sprale van een tweeduizendtal vermisten.