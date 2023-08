Vier gewonden na ongeval met duikshow in Duits pretpark

Het pretpark, het grootste van Duitsland, meldt dat een scheur ontstond in het mobiele zwembad dat bij de show Retorno dos Piratas hoort. Daardoor stroomde het water van het bad in het bassin van de waterachtbaan Atlantica SuperSplash. Het decor stortte in.

De installatie van de show bestond naast een bad ook uit een metershoge steiger. Op beelden is te zien dat er decorstukken in het water liggen. Het is het tweede incident voor het pretpark deze zomer. In juni vond in Europa-Park een brandevacuatie plaats.