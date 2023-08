Frank De Bleeckere verklaart vermeende duwfout van Charleroi als “interpretatie van scheidsrechter”: “Hoort bij voetbal”

De Waalse derby tussen Charleroi en Standard is altijd een beladen duel en dat was zondag niet anders. Bij de Rouches was er achteraf veel te doen over de penalty die ze in de slotfase tegen kregen. Ze vonden dat Charleroi-spits Dabbagh Standard-verdediger Ngoy eerst een duw gaf en de daaropvolgende strafschop er zo nooit mocht komen.

“Op de beelden is duidelijk te zien dat Ngoy eerst geduwd wordt. Dan vind ik het onbegrijpelijk dat er mensen in Tubeke zitten die dat niet zien”, sprak een misnoegde Carl Hoefkens na afloop.

De Bleeckere verklaart namens het Referee Department nu dat de ingreep van de VAR terecht is. “De scheidsrechter heeft vanop zijn positie niets van de fout (van Ngoy, red.) gezien, want hij laat gewoon doorspelen. De VAR bekijkt de fase omdat het een potentiële strafschopovertreding is. Hij merkt op dat de speler van Standard de bal niet raakt maar wel aan het shirt trekt van de Charleroi-speler die neergaat. Daarom werd er beslist om de bal op de stip te leggen. Het Referee Department gaat hiermee akkoord.”

Vervolgens gaat De Bleeckere ook in op de (vermeende) duw van Dabbagh aan Standard-verdediger Nathan Ngoy. “Daar gaat het om de interpretatie van de scheidsrechter. Het is iets dat in het voetbal hoort. We zien dat niet echt als een foutieve ingreep. Het is echter geen reden om aan het shirt te gaan hangen.“

Geen rood maar geel

De Bleeckere geeft tot slot aan dat de rode kaart voor Ngoy eigenlijk niet correct is. “Een rode kaart wordt gegeven voor het ontnemen van een scoringskans. De aanvaller staat inderdaad voor doel voor de doelman, maar er is ook een criteria dat niet aanwezig is. Hij heeft geen controle over de bal en je moet die controle hebben om te kunnen scoren. Een gele kaart voor het stoppen van een beloftevolle aanval en shirtholding was hier de juiste beslissing voor de verdediger van Standard.”