Dit klein visje kom je liever niet tegen tijdens een uitje naar de zee: “Nog nooit zoveel pijn gehad”

Het ziet er onschuldig uit, maar dat is het zeker niet. De kleine pieterman is de vijand van alle strandgangers. Een steek van het giftige visje kan enorm pijnlijk zijn, en juist omdat ze zich verbergen aan de kustlijn van de Noordzee, zijn veel zwemmers de dupe als ze in aanraking komen met het dier. De Britse Louis uit Norfolk kon er onlangs nog van meespreken toen hij zo’n kleine pieterman per ongeluk opraapte om het terug in de zee te gooien. Hij deelde daarom de video van het bewijs om anderen te waarschuwen. “Ik ben er ook eens op gaan staan in Kroatië”, reageert iemand. “Ik kan zeggen dat het geen pretje is.”