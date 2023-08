Zwemster sterft nadat ze wordt meegesleurd door sterke stroming in Frankrijk: “Ze wilde haar kinderen helpen”

Een 51-jarige vrouw is zondag in het Franse Lacanau om het leven gekomen nadat ze met twee van haar kinderen meegesleurd werd door een sterke stroming. De kinderen overleefden het.

Het gezin lag zondagavond iets voor 21 uur op het strand in Lacanau, in de Gironde, toen de vrouw en twee van de kinderen meegesleurd werden door een mui. Dat is een sterke stroming in het water, die ontstaat in de openingen tussen zandbanken en diepere delen van het strand. Het water stapelt zich daarin op en zoekt vervolgens met hoge snelheid een weg terug naar de zee.

De twee kinderen overleefden het, volgens getuigen omdat hun moeder hen nog kon helpen, maar de vrouw kreeg het moeilijk in de stroming en verdronk. Surfers haalden haar nog uit het water, maar het was te laat om haar nog te reanimeren. De echtgenoot, de twee kinderen en een derde kind werden in shock meegenomen door de hulpdiensten.

Net dit weekend had de prefectuur daar gewaarschuwd voor een erg hoog risico op muien. Wie daardoor meegesleurd wordt, krijgt de raad zich te laten meeslepen en zich dan te redden in plaats van zich te verzetten. Niet zelden is het dan dat zwemmers verzwakken en verdrinken.