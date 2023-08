Van Beerschot naar duurste Premier League-speler ooit: Chelsea kondigt Moises Caicedo aan met vertederende video

Wat al een paar dagen bekend was, is nu ook officieel. Chelsea heeft de strijd gewonnen om Moises Caicedo. De Blues halen het pleit van Liverpool en hebben maar liefst 133 miljoen euro veil voor de 21-jarige middenvelder van Brighton. Caicedo, twee jaar geleden op huurbasis nog te bewonderen bij Beerschot, is daarmee de duurste transfer ooit in de Premier League.

De tranfercarrousel rond Caicedo viel de afgelopen week niet stil. Nadat Brighton en Chelsea tot een akkoord waren gekomen, kwam vrijdag ook Liverpool tot een bod (van 127 miljoen) dat geaccepteerd werd door Brighton. Maar dat was buiten Caicedo berekend, die aangaf dat hij eigenlijk alleen maar naar Chelsea wil. Dat hij de Londense club ook begon te volgen op Instagram, maakte zijn voorkeur alleen maar meer duidelijk.

Caicedo is namelijk al sinds eind mei persoonlijk rond met Chelsea en hij wil zich aan zijn woord houden. Dat was wel niet zonder gevolgen voor de Blues, die zo het enorme bod van Liverpool op zijn minst moesten evenaren. Uiteindelijk doen de Londenaren er met 133 miljoen nog een schepje bovenop.

Droomtransfer

Op de website verklaarde Caicedo, die een contract voor acht (!) jaar ondertekent in Londen, in de wolken te zijn met zijn droomtransfer. “Ik ben zo blij om bij Chelsea te komen. Ik hoefde geen twee keer na denken toen Chelsea me belde. Ik wist gewoon dat ik voor deze club wilde tekenen. Het is een droom om voor een van de grootste clubs in de wereld te kunnen spelen. Als kind was ik al een Chelsea-fan. Ik kan niet wachten om hier mijn eigen stukje geschiedenis te schrijven. Ik ben er zeker van dat we heel wat prijzen gaan pakken. Chelsea hoort aan de top te staan.”

Dat de woorden van Caicedo niet gelogen zijn, blijkt uit twee foto’s die de Blues op sociale media delen. Op beide foto’s is de Ecuadoriaan in een shirt van Chelsea te zien met zijn moeder. De rechterfoto is na zijn transfer genomen, de linker dateert al van 2020. Of hoe Caicedo altijd al naar Chelsea wou. (Lees verder onder de tweets)

Brighton, dat Caicedo in februari 2021 voor 5 miljoen euro bij zijn jeugdclub Independiente del Valle wegplukte, heeft ook nog een percentage op een eventuele doorverkoop. In het seizoen 2021-2022 speelde Caicedo nog op uitleenbasis bij Beerschot. Pas afgelopen seizoen werd hij een vaste waarde in Zuid-Engeland. Hij rondt er af na 53 wedstrijden, waarin hij twee keer de netten vond en drie keer een doelpunt aangaf.

Fernandez duurste transfer af

De transfer van Caicedo betekent ook dat de vorige recordtransfer in de Premier League slechts een half jaar standhoudt. In januari maakte Enzo Fernandez voor 121 miljoen euro namelijk de overstap van Benfica naar… Chelsea. De portemonnee van Chelsea-eigenaar Todd Boehly lijkt zo wel onuitputtelijk.