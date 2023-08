De Mechelse Heide staat in bloei en dat lokt deze dagen heel want wandelaars. — © Mark Dreesen

Maasmechelen

Midden augustus bloeit de heide paars… en dat weten de toeristen. Al enkele dagen is het heel erg druk aan de Mechelse Heide in Maasmechelen. Limburgers en bezoekers van ver buiten de landsgrens willen de heide in volle bloei zien.