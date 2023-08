Tongerse loopapp Trenara wil internationaal doorbreken dankzij financiële injectie van 500.000 euro

Tongeren

De populaire loopapp Trenara zit al aan 60.000 abonnees en wil binnen het jaar groeien naar 125.000 gebruikers. Wat het zo apart maakt, is dat het een op en top Limburgs verhaal is, dat begon aan De Motten in Tongeren. Dankzij een injectie van 500.000 euro, ondermeer door een doorbraaklening van de LRM, de Limburgse investeringsmaatschappij hopen de vrienden Christophe Roosen en Gert Moermans Trenara internationaal op de kaart te zetten.