In de Ronde van Burgos komt Primoz Roglic (33) voor het eerst sinds zijn overwinning in de Giro opnieuw in koers. Stil heeft hij ondertussen zeker niet gezeten. “Voor het eerst in jaren heeft hij een normale, goeie zomer”, zegt Jumbo-ploegleider Marc Reef. “Het wordt straks in de Vuelta een mooie strijd met Remco Evenepoel. En wij hebben ook nog Jonas Vingegaard.”