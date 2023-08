Postecoglou kan als nieuwe coach van Tottenham voor het eerst in 20 jaar geen Fantasy Premier League spelen: “Daar baal ik enorm van”

Tottenham is het nieuwe seizoen gestart met een 2-2-gelijkspel tegen Brentford. Het was overigens de eerste officiële wedstrijd van nieuwe coach Ange Postecoglou. De in Griekenland geboren Australiër moet dit seizoen met de Spurs beter doen dan de teleurstellende achtste plaats van vorig jaar. Al moet hij daarvoor wel zijn favoriete game links laten liggen.

De 57-jarige Postecoglou was twintig jaar een trouwe speler van Fantasy Premier League, een online voetbalspel waarbij je een fictief budget van 100 miljoen krijgt en zo je eigen team in de Premier League moet uitbouwen. Je score is gebaseerd op de echte uitslagen en zaken als goals en assists in de Engelse competitie.

Postecoglou speelde dit spel de laatste jaren met zijn vriendengroep, maar door zijn voorkennis als coach van Tottenham is dit geen optie meer. En dat vindt hij jammer. “Voor het eerst in twintig jaar heb ik me moeten terugtrekken voor onze Fantasy Premier League-poule’, zei hij op een persconferentie. ”Daar baal ik enorm van. Maar ik hoef het eigenlijk ook niet meer te spelen, ik ben nu een echte Premier League-trainer. Het is niet langer fantasie.”

Zijn vrienden laten hem wel niet in de steek. Zo waren ze afgelopen weekend afgereisd naar Londen om de eerste competitiewedstrijd van de Spurs bij te wonen. Postecoglou was blij dat zijn vrienden er waren, maar… “Als ze proberen om informatie uit me te trekken, dan zijn ze kansloos.”