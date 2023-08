Joyriders stelen exclusieve Ferrari van oprit, maar alerte buschauffeur merkt het voertuig op

Vier onbekenden hebben zondagnacht een exclusieve Ferrari FF gestolen van een oprit in Groot-Bijgaarden. Vermoedelijk wilden de daders er enkel mee joyriden, want het voertuig werd even later al achtergelaten in Vilvoorde.

De vier daders waren zondagnacht tussen 1.30 uur en 2 uur de woning van Lieven Cozyns in Groot-Bijgaarden binnengedrongen. “Op dat ogenblik waren wij niet thuis. Ze hebben heel het huis overhoop gehaald en verschillende spullen gestolen. Ze gristen ook alle autosleutels mee die ze vonden. Ze hebben een scooter uit de garage gehaald en buiten gezet, maar die kregen ze niet aan de praat. Een exclusieve Ferrari FF met enkele opvallende kenmerken hebben ze wel van onze oprit gestolen”, vertelt het slachtoffer.

Het slachtoffer postte maandagnacht een oproep op sociale media op zoek naar getuigen. Het speciale voertuig heeft nog een waarde van 85.000 euro en door de opvallende kenmerken rijden er vermoedelijk ook geen tientallen van rond in ons land. “Op de camerabeelden zijn vier daders met een masker en een kap te zien. Vermoedelijk zijn het jonge gasten gezien hun postuur.”

Joyriden

Het bericht op sociale media werd meteen door heel wat mensen gedeeld. Zo kwam het bericht ook bij een buschauffeur terecht. “De man had het gestolen voertuig rond 4.10 uur opgemerkt in Vilvoorde. Blijkbaar hebben de gastjes het voertuig gestolen om mee te kunnen joyriden. In Vilvoorde zijn ze op een borduur gebotst waardoor de airbag is afgegaan. Zo is het voertuig in veiligheid gesprongen, waardoor er niet snel meer mee gereden kon worden. Vermoedelijk hebben ze het daardoor achtergelaten”, legt slachtoffer Lieven uit.

Het voertuig is dus teruggevonden. Door de dolle rit zijn de velgen en de airbag beschadigd. “Of onze gestolen spullen nog in de auto liggen, is niet duidelijk. Momenteel is er een sporenonderzoek bezig op het voertuig. Ook de daders worden nog opgespoord. Maar ik ben blij dat ik dankzij de tip van de buschauffeur mijn voertuig terug heb. Ik had een beloning beloofd voor de gouden tip en die ga ik dan ook aan de alerte buschauffeur geven.”