Vanaf eind 2024 meer intercitytreinen tussen België en Nederland

Vanaf eind 2024 zullen er dagelijks dubbel zoveel intercitytreinen rijden tussen Brussel en Nederland: 32 in plaats van 16. Dat melden de spoorwegmaatschappijen NS en NMBS. Er komt een verbinding met nieuwe, snellere treinen.

Zestien keer per dag zullen de nieuwe treinen over de hogesnelheidslijn heen en terug rijden tussen Amsterdam-Zuid en Brussel-Zuid, met haltes in Schiphol, Rotterdam en Antwerpen-Centraal.

De reis tussen Brussel en Amsterdam zal met de nieuwe treinen ongeveer 2 uur duren en dus 45 minuten sneller zijn dan in de huidige dienstregeling. Daarmee komt er een alternatief voor Thalys, dat nu al met hogesnelheidstreinen rijdt tussen Brussel-Zuid en Amsterdam Centraal.

De IC-treinen rijden momenteel nog van Brussel-Zuid naar Amsterdam Centraal en stoppen in meer stations. Die verbinding blijft bestaan maar wordt ingekort. De treinen zullen vanaf 2025 zestien keer rijden tussen Rotterdam en Brussel,-Zuid met tussenstops in Breda, Noorderkempen, Antwerpen-Centraal, Antwerpen-Berchem, Mechelen, Brussels Airport, Brussel-Noord en Brussel-Centraal.

In de nieuwe dienstregeling verliezen Brussels-Airport en andere kleinere stopplaatsen van de huidige trein dus hun rechtstreekse verbinding met Amsterdam. Volgens de NS zal de reistijd met een overstap in Rotterdam wel vergelijkbaar blijven met die van de huidige verbinding.

De exacte dienstregeling en de ticketprijzen moeten de NS en de NMBS nog verder uitwerken.