Soudal-Quick Step strikt Frans talent Antoine Huby, Andrea Bagioli tekent bij Lidl-Trek

Antoine Huby komt over van het clubteam Vendée U. De Fransman won dit jaar de Vredeskoers, een prestigieuze rittenkoers voor beloften. Verder werd hij tweede in Luik-Bastenaken-Luik U23 en de Flèche du Sud. In 2021 kroonde hij zich tot Frans veldritkampioen bij de beloften.

Na vier jaar verlaat Andrea Bagioli het Quick Stepteam. In die periode won hij onder meer de Drôme Classic en een rit in de Ronde van Catalonië. Eind vorige maand schreef Bagioli een rit in de Ronde van Wallonië op zijn naam. “Op dit moment in mijn carrière was het tijd voor iets anders”, meldt de Italiaan. “Het is mijn ambitie om binnenkort een Ardennenklassieker en een rit in een grote ronde te winnen.”

Warren Barguil rijdt vanaf volgend seizoen tot en met 2026 voor DSM-Firmenich, de ploeg waarvoor hij al van 2013 tot en met 2017 aantrad. De voorbije zes jaar stond de tweevoudige Tour- en Vueltaritwinnaar onder contract bij Arkéa Samsic.