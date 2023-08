Belgian Lions verliezen ook “Derby der Lage Landen” op preolympisch kwalificatietoernooi in Istanbul

Wat acteerden de Belgian Lions bijzonder slap in de eerste helft! In het eerste kwart bleven de Lions met 8 op 9 vrijworpen nog in het spoor van Nederland. Oranje, met sterke Jesse Edwards (2m11, NCAA, NBA prospect), domineerde in the paint, plukte meer rebounds en had na de eerste tien minuten een 16-20 bonus op zak.

De Belgian Lions waren ook bij de start van het tweede kwart niet bij de zaak. Balverliezen (13 in de eerste helft), nervositeit en vooral te statisch spel maakten dat een vinnig en fysiek spelend Nederland simpel wegsnelde. Keye van der Vuurst (ex-Oostende) kreeg rust en Charlon Kloof en Emmanuel Nzekwesi (ex-Bergen) waren, met Rienk Mast (NCAA) de bezielers van de 22-32 voorsprong voor Nederland.

De Belgen lagen in de eerste helft ook onder in de rebound (11-20) en Oranje snelde met efficiënt basketbal weg naar een 28-45 voorsprong halfweg.

Na de donderspeech van bondscoach Dario Gjergja tijdens de rust verscheen een feller België op het parket. Loïc Schwartz scoorde en defensief werd er een tandje bijgestoken. Jesse Edwards dunkte bij Nederland wel heerlijk (36-51) maar de Belgen knaagden aan de achterstand (49-57). Na een onsportieve fout van Emmanuel Nzekwesi zorgden Milan Samardzic en Thijs De Ridder voor 53-57 en was de Belgische aansluiting een feit. De Belgian Lions wonnen het derde kwart met 27-12 en begonnen het slotschuifje met slechts een 55-57 achterstand.

© BELGA

Siebe Ledegen bracht België onmiddellijk op voorsprong: 59-57, maar de Belgen konden niet doordrukken. De Lions geraakten snel in foutenlast en met vrijworpen nam Nederland opnieuw afstand (61-67). Milan Samardzic en Thijs De Ridder zorgden weer voor een Belgische remonte (73-74) maar Jesse Edwards dunkte de 73-76. Op vijf seconden van het eind scoorde Milan Samardzic een bom (76-76), maar Oranje scoorde on the buzzer via Charlon Kloof en won uiteindelijk met 76-78. België-Nederland 76-78

Woensdag moet op de slotspeeldag van Zweden worden gewonnen. Slechts dan mag België nog hopen op een stek in de halve finale van het preolympisch kwalificatietoernooi. Bij verlies is een 0 op 3 een feit en mogen de Belgian Lions vroegtijdig de koffers pakken.

Van de twee poules van vier die in Istanbul aantreden is de top-twee geplaatst voor de halve finales. In poule C zijn Turkije en Oekraïne met een 2 op 2 al zeker. Zij spelen dinsdag in een rechtstreeks duel voor de poleposition.

Kwarts: 16-20, 12-25, ,27-12, 21-21

België: Lecomte 5, Lasisi 2, Samardzic 17, Schwartz 19, Vanwijn 4, Bako 5, De Ridder 12, Ledegen 4, Palinckx 8, Mennes 0, Lambrecht 0