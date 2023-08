Nog steeds slachtoffer in levensgevaar na val uit kermisattractie, getuigen zwaar onder de indruk

Nog maar één van de zeven personen die zondag gewond zijn geraakt door uit een kermisattractie in het Waalse La Hestre te vallen, heeft het ziekenhuis mogen verlaten. Een van de slachtoffers is nog steeds in levensgevaar. Getuigen van het ongeval zijn nog steeds onder de indruk.

De kermis was zondag volop aan de gang in La Hestre, een deelgemeente van Manage in de provincie Henegouwen, toen de veiligheidsbeugels op de attractie Rock’n’Roll om nog onduidelijke redenen openden. Zeven inzittenden vielen eruit en raakten gewond, waarvan twee ernstig.

“Het meisje van tien jaar is niet meer in levensgevaar”, zegt burgemeester Bruno Pozzoni aan La Dernière Heure. “Eén persoon is er wel nog heel erg aan toe.” Een van de zeven heeft het ziekenhuis intussen mogen verlaten. “Drie van de slachtoffers zijn geopereerd moeten worden en één is nog in shock.”

Veel getuigen

Omdat er veel mensen getuige waren van het zware ongeval, werd zondag een speciale lijn geopend waar mensen naar konden bellen om psychosociale hulp te krijgen. Ook een zaal in de gemeente werd opengesteld om mensen in shock de nodige opvang te bieden.

Dat was nodig, zo blijkt ook uit de getuigenissen die sindsdien zijn opgedoken. De moeder van een meisje dat alles had zien gebeuren, doet haar verhaal bij RTL. “Toen ze thuiskwam, zag ik meteen dat er iets ernstigs gebeurd was. Ze zei me dat ze dacht dat er iemand dood was. Ze was in shock.” Slapen en eten heeft ze sindsdien nog niet gedaan. “We gaan haar goed opvolgen en helpen”, aldus de mama.