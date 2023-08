‘Mushroom-killer’ die op etentje haar ex-schoonouders vergiftigde, komt voor het eerst met haar eigen verhaal

Op 29 juli had Erin Patterson (48) haar ex-schoonouders Gail en Don en Gail’s zus Heather en diens echtgenoot Ian uitgenodigd op een etentje in haar woning in Leongatha. In de daaropvolgende dagen kwamen drie van de vier om het leven. Het lijkt erop dat zij van de gastvrouw erg giftige paddenstoelen te eten hadden gekregen, die dodelijk gebleken zijn. Alleen Ian Wilkinson overleefde het, al ligt hij nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De politie is meteen met een onderzoek gestart, maar heeft nog maar heel beperkt inkijk gegeven in waar het onderzoek momenteel staat. In de lokale gemeenschap en op sociale media werd Erin Patterson al uitgebreid aangeduid als hoofdverdachte in de zaak, en ook de politie gaf al mee dat zij als verdachte gezien wordt in het onderzoek. “Maar er moeten nog veel onderzoeksdaden gesteld worden”, klonk het.

Geen kwade wil

Erin Patterson verdween vorige week nog kort, maar heeft nu aan Australische media een statement bezorgd waarin ze beschrijft wat er volgens haar gebeurd is. “Ik ben overweldigd en enorm gestresseerd door wat er met mijn geliefden gebeurd is”, schrijft ze daarin. “Ik wil verduidelijken wat er gebeurd is, want volgens mij zouden mensen mij niet zo met de vinger wijzen als ze de ware toedracht kenden.”

Ze benadrukt dat ze geen enkele reden of wil had om haar gasten iets aan te doen. “Ik heb die dag beef Wellington klaargemaakt. Zij hebben zelf een bord gekozen, en ik heb overblijvende genomen”, schrijft ze. De paddenstoelen in het gerecht waren volgens haar een mix van een lading die ze kocht in een supermarkt en een lading gedroogde champignons die ze maanden eerder had gekocht in een Aziatische winkel in Melbourne. De restjes werden door haar kinderen opgegeten, die net ervoor naar de film geweest waren en volgens haar statement niet veel honger hadden.

Haar onschuld blijkt ook uit het feit dat ze zelf ziek is geworden van de maaltijd, zo schrijft Patterson verder. “Ik ben op 31 juli met maagpijn en diarree naar het ziekenhuis gebracht. Ze hebben me daar verzorgd en me een medicijn gegeven om mijn lever te beschermen.” Het ziekenhuis bevestigt dat laatste aan Australische media.

Overschot afgegeven

Toen haar gasten ziek werden en zij daar vragen over kreeg, heeft ze de overschotjes overhandigd aan toxicologen van het ziekenhuis voor verder onderzoek. Mogelijk worden de speurders daar wijzer van.

De ex-man van de vrouw, wiens ouders het etentje niet overleefd hebben, had de dag ervoor pas laten weten er niet bij te zullen zijn. “Ik ben bevriend gebleven met zijn ouders na onze relatiebreuk. Ik had niets dan liefde voor hen.”

Voedseldroger

Vragen zijn er wel nog over de voedseldroger die ze gebruikt heeft om bepaalde ingrediënten te drogen om ze langer te kunnen bijhouden. Ze beweerde tijdens de politie die al lang weggedaan te hebben, maar gaf daarna toe gelogen te hebben en die wel gebruikt te hebben. Haar ex-man, de zoon van twee van de gasten, had haar er in het ziekenhuis immers van beschuldigd die bewust gebruikt te hebben om iedereen te vergiftigen. Toen die dat zei en ze plots schrik kreeg dat ze het hoederecht over de kinderen zou verliezen, besloot ze naar eigen zeggen het ding te dumpen en erover te liegen.