BV Hotspot. Kristel Verbeke beleeft onvergetelijke momenten op roadtrip, Dodentocht drijft Gilles Van Bouwel tot het uiterste

Een rustig weekend ervan maken? Dat was in ieder geval niet aan Gilles Van Bouwel besteed. De ex-mol nam deel aan de Dodentocht en moest tot het uiterste gaan om de 100 kilometer lange tocht tot een goed einde te brengen. Anderen besloten wel om de rust te laten primeren. Mathias Vergels en Lynn Van den Broeck trokken naar Berlijn, terwijl acteurs Sven De Ridder en Werner De Smedt een huwelijksverjaardag te vieren hadden. Kristel Verbeke kon dan weer terugkijken op een zeer geslaagde roadtrip in Californië, Utah en Arizona.