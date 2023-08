Wat Meghan Markle (42) momenteel stress bezorgt? Dat weten we niet, maar recente foto’s van de Amerikaanse actrice suggereren dat ze er wel degelijk last van heeft. De wederhelft van prins Harry is namelijk met een anti-stressticker op de pols gezien. Het dingetje van vier dollar per stuk moet haar dag en nacht kalmeren. Hoe het werkt en óf het werkt, vragen we aan een expert ter zake.