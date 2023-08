Bijna 10.000 Amerikanen willen naam veranderen in ‘Subway’ voor gratis broodjes

Bijna 10.000 mensen hebben aangegeven dat ze hun voornaam willen veranderen in ‘Subway’ als ze dan levenslang gratis broodjes krijgen bij de restaurantketen. Voor een van hen kan dat werkelijkheid worden.

Subway heeft zijn menu opgefrist en koppelde daar een wedstrijd aan waarvoor zich op drie dagen tijd dus bijna 10.000 mensen inschreven. Het bedrijf zal nu één winnaar uitloten die geld krijgt om de papieren in orde te brengen voor een juridisch geldige naamsverandering naar Subway. Als die procedure tot een goed einde is gebracht, krijgt de nieuwe Subway 50.000 dollar aan waardebonnen voor broodjes bij de keten. De keten zal de winnaar later deze maand bekendmaken.

Subway, opgericht in 1965, telt ongeveer 37.000 vestigingen in meer dan honderd landen. Het bedrijf staat te koop. Volgens persbureau Reuters is sprake van een overnamebedrag van 9 miljard dollar.