Smakenfestival Palati lokt 4.000 lekkerbekken naar de pastorietuin

Pelt

De 5de editie van smakenfestival Palati in de pastorietuin aan de kerk van Overpelt werd zaterdag en zondag bij zomerse temperatuur een voltreffer. De vzw INPELT (met Tom, Jan, Roel, Ruben en Wilfried) had de tweedaagse weer goed in mekaar gestoken met een programma dat jong en oud kon bekoren. Naar schatting zakten zo’n 4.000 bezoekers zakten af om van Spaanse empanada’s, Mexicaanse nacho’s, pulled pork, Japans, burgers, ijs,... te proeven. Ook zomerse drankjes waren er in overvloed: cocktails, wijn, cava en een uitgebreide selectie van 30 (lokale) speciaalbieren. Zaterdag stonden Tony & de Hangmatten en Andersom op de affiche. Zondag brachten Geert & Guy, Ricky Snake en AnyTime & Friends daverende livemuziek. In de kidszone was er ruimte voor grimeren, een stoere glittertatoo en springkastelen. De ploeg van de IN Pelt hield het allemaal gratis en verdeelt de opbrengst onder verschillende goede doelen met een groot deel van Paliovik, maar ook de voetbal en jeugdverenigingen die allemaal vrijwilligers leverden delen in de opbrengst.