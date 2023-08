Voorwaardelijke schorsing voor Standard-speler Ngoy na rode kaart tegen Charleroi

Het bondsparket vraagt voor de jonge verdediger enkel een voorwaardelijke schorsing van één wedstrijd en een boete van 500 euro. Ngoy is komende zaterdag dus gewoon beschikbaar voor de thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge.

In zijn wekelijkse analyse van de scheidsrechterlijke beslissingen (’Under Review’) beoordeelde het Referee Department de late strafschop voor Charleroi als een correcte beslissing. De rode kaart voor Ngoy was evenwel te streng. Geel had volgens het Referee Department volstaan omdat spits Dabbagh de bal niet onder controle had op het moment van de fout.