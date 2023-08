Emme (10) mag 1 jaar gratis zwemmen in Dommelslag

Pelt

LAGO Pelt Dommelslag blies 20 kaarsjes uit en dat ging niet onopgemerkt voorbij. Er werden activiteiten en winacties georganiseerd voor de bezoekers aan het zwembad. De hoofdprijs is gewonnen door de 10-jarige Emme Plas van de Regenboogschool Grote Heide uit Neerpelt. Zij ontvangt een jaarabonnement dankzij haar foto-inzending met de 3D-tekening die aan de ingang te zien is.

Het 20-jarig bestaan werd gevierd met activiteiten voor gezinnen, scholen, clubs en LAGO-medewerkers. Zo was er een initiatie zeemeerminzwemmen met de betoverende mermaid Celine, dansen met zeemeerminprinsessen, een initiatie diepzeeduiken en ontmoetingen met mascotte Vinnie de Haai. De kleurwedstrijd leverde 63 inzendingen op en 20 kinderen daarvan ontvingen een exclusief LAGO zomerpretpakket. LAGO Pelt Dommelslag heeft sinds kort een spectaculaire 3D-tekening van Vinnie de Haai voor de ingang. Wie een coole foto nam en die deelde via social media, maakte kans op een uniek jaarabonnement. Die buitengewone hoofdprijs werd gewonnen door Emme Plas (10) van basisschool de Regenboog Grote Heide.

"De hele zomer maak je in Dommelslag kans op leuke prijzen via de social media kanalen", vertelt centrummanager Bart Dupon. "Om de 20 dagen verschijnt er een nieuwe winactie. Momenteel loopt er een spannende raadwedstrijd om een cadeaubon ter waarde van 30 euro te winnen. Hiervoor moeten de volgers schatten hoeveel bezoekers er in juli een bezoekje brachten aan het zwemparadijs. Binnenkort komt er een nieuwe actie om een 'back-to-school' pakket te bemachtigen."