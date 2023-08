KLJ-meisjes al 85 jaar de gezelligste jeugdvereniging van Wijshagen

Oudsbergen

Zaterdag vierden de KLJ-meisjes van Wijshagen met één grote reünie hun 85-jarig bestaan. De buitenbar, voor een paar bakken bier geleend voor van de KLJ-jongens maar met een vrouwelijke touch, was dit weekend de gezelligste plek in Wijshagen. Voor een trip down memory lane kon je terecht in het fotohoekje. “Met verhalen over de generaties heen van (ex-)KLJ’sters”, zegt hoofdleidster Magali Creemers. KLJ meisjes Wijshagen wil zo de onvergetelijke herinneringen en anekdotes bundelen. “Om later aan de achterkleinkinderen te vertellen. Belangrijk is dat onze meiden vandaag bij KLJ een onvergetelijke en memorabele tijd beleven”, besluit de leiding. (rdr)