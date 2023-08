Kapelletjesroute feestelijk ingewandeld in Genendijk

Ham

Nadat tijdens de voorbije meimaand 10 nieuwe kapelletjes werden ingezegend in de parochiekerk van Genendijk werd er meteen aangekondigd dat er in augustus nog een verlengstuk zou komen met een nieuwe Kapelletjeswandeling. Die werd feestelijk geopend tijdens Genendijk Feest. Naast de plaatselijke initiatiefnemers waren ook afgevaardigden van het gemeentebestuur en de Heemkundige Kring present. Een 100-tal geïnteresseerden volgden het parcours dat 6,5 of 4,5 km lang is. Wie minder mobiel was, kreeg een plaatsje in de huifkar. Een folder is beschikbaar op VrijeTijdsPunt. (sb)