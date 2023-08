Gemeentelijke sportkampen lokken 300 kids aan

Leopoldsburg

In augustus startte de gemeentelijke sportdienst met een reeks sportkampen die in totaal 300 geïnteresseerden vermaken. Meer was niet mogelijk doordat de beschikbare lokalen maximaal bezet werden . Zo was er vorige week een Sport&Fun kamp met 60 jonge deelnemers uit het lager onderwijs. Het weekprogramma voorzag een mix van spel en sport met onder meer een bezoek aan een jumpsquare en daarnaast een aanbod van sport- en buitenactiviteiten. Voor de begeleiding zorgden acht vrijwillige lesgevers.