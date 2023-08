128 kinderen zwemmen, fietsen en lopen op 33ste Iron Kid

Lommel

Op zondag 13 augustus organiseerden de Lommelse triatleten voor de 33ste keer hun Hoeks Triatlon in het stadscentrum. Hierbij werd zoals elk jaar ook aan de sportieve kinderen van 5 tot 12 jaar gedacht. Zij konden deelnemen aan de Iron Kid. Het werd een succesvolle editie. Nog nooit namen zoveel kinderen in Lommel deel aan de Iron Kid. Omstreeks half twaalf sprongen 128 sportieve kinderen het zwembad in. De kinderen zwommen zo veel mogelijk baantjes. Daarna fietsten ze 2 km in groep naar het centrum van Lommel. Nadat alle fietsen geparkeerd waren, werd het startschot gegeven aan café De Kroon om de 400 m te lopen. Ieder op zijn eigen tempo. “Het is de eerste keer dat ik meedoe met de Iron kid”, vertelt Klara Cox (8). “Ik zwem en loop heel graag. Fietsen is ook heel leuk. Ik ben gewoon graag heel sportief.” Maar ook jonge triatleten waren aanwezig. Stig (11), Ward (11), Nelle (9) en Febe (9) deden mee. “ We doen heel graag triatlon. We zijn bij de Molse club TriaMo. We trainen op woensdag en zaterdag en doen ook wedstrijden mee.” Na de Iron Kid werd er door de haai ZED aan alle deelnemers een diploma, een cadeautje en een zwemticket uitgereikt voor hun sportieve prestatie. (nma)