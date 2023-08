En dat in zijn Belgische kampioenstrui: Remco Evenepoel is drie dagen na zijn wereldtitel alweer op hoogtestage in Andorra

Amper drie dagen na zijn wereldtitel tijdrijden is Remco Evenepoel zich alweer aan het voorbereiden op het laatste deel van zijn tot nu toe meer dan geslaagde seizoen. Nadat hij slechts een dagje family time had, vertoeft hij nu op hoogtestage in Andorra om zich optimaal klaar te stomen voor de Vuelta.

Zaterdagavond landde Evenepoel nog op Zaventem, maandagmorgen hing hij alweer in de lucht op weg naar zijn trainingskamp in dwergstaat Andorra. Daar moeten er nog “een paar procentjes bij” - zoals Evenepoel het zelf zei - met het oog op de Ronde van Spanje, die al over minder dan twee weken van start gaat.

Maar eerst dus nog trainen, trainen en nog eens trainen. “Er wacht mij een druk programma met veel specifiek werk: veel klimtrainingen, hittesessies…”, blikte Evenepoel na zijn wereldtitel tijdrijden al vooruit op zijn hoogtestage. “Het worden wellicht niet zo’n prettige dagen. Maar met een concreet doel als de Vuelta voor ogen, is dat al iets gemakkelijker te verteren.”

Truiwissel

Al dat harde labeur doet Evenepoel gelukkig onder een aangenaam schijnend zonnetje in Andorra. Maandag werd hij daar gespot met Lotto Dstny-renner Eduardo Sepulveda, die op Instagram fier een foto deelde met de Aerokogel van Schepdaal, gehuld in zijn truitje van Belgisch kampioen. Het is nog maar een van de eerste keren dat Evenepoel hiermee traint, want tot afgelopen weekend deed hij dat steevast in zijn regenboogtrui.

De kersverse wereldkampioen tijdrijden zal dit jaar minstens nog een keer in de regenboogkleuren te bewonderen zijn. De tiende etappe in de Vuelta is namelijk een 25 kilometer lange tijdrit. Op de openingsdag staat er ook een ploegentijdrit op het programma, maar daar is het niet gebruikelijk dat de wereldkampioen tijdrijden zijn regenboogtrui draagt.