Dertig kinderen bouwen virtuele wereld op STEM-kamp

Heers

Augmented reality, virtual reality of Cospaces: vorige week konden 14 kinderen van 8 tot 12 jaar in zaal De Bammerd even ontsnappen aan de realiteit en kennismaken met moderne technologieën op het STEM-kamp van de dienst Welzijn. “Voor dit kamp werkten we samen met vzw Link in de Kabel”, vertelt Kevin Swennen. “Op het programma stond onder meer LEGO WeDo en Spike. Hiermee leer je creaties met blokken maken en programmeren. Met Cospaces konden de kinderen dan weer hun eigen virtuele wereld creëren en hierin rondlopen. Op deze manier komen ze op een speelse manier in contact met technologie en leren ze in stappen denken.” Fee (9) was alvast enthousiast. “Het is heel leuk om je eigen wereld te bouwen. Je kan hierin mensen, dieren en allerlei voorwerpen zetten en die laten bewegen of iets laten zeggen.”

Door het succes van het STEM-kamp organiseerde de dienst Welzijn tegelijkertijd ook een creatief kampje voor 16 kinderen van 2,5 tot 6 jaar. “Vrijwilliger Indra zorgde ervoor dat zij een toffe voormiddag konden beleven. De kindjes mochten hier ook hun creatief kantje naar boven halen door samen te verven, knutselen en dansen.”