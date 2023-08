SK Schimpen wordt koninklijk, met dank aan een autoloze zondag in 1973

Hasselt

Voetbalclub SK Schimpen heeft zoals zijn 50ste verjaardag gevierd en wordt dus de Koninklijke SK Schimpen. “We spelen alleen maar vriendschappelijke wedstrijden tegen andere ‘caféploegen’”, vertellen voorzitter Ronny Jooken en ere-secretaris Willy Santermans. “Het is begonnen met een paar Schimpenaren die op de autoloze zondag van 1973 beslisten om per fiets enkele kilometers ver naar Roost VV te rijden om daar tegen de lokale ploeg te voetballen. We hebben dan een ploeg gevormd en die is op de terreinen van Roost VV blijven spelen, tot we drie jaar later ons eigen veld hebben aangelegd en onze kantine gebouwd. Ondertussen hebben we honderden matchen gespeeld. Eén keer zijn we zelfs internationaal gegaan, toen we tegen een legerploeg in Arolsen zijn gaan spelen. Winnen of verliezen was niet belangrijk, maar soms stelden we ons zelf toch een doel, bijvoorbeeld 10 opeenvolgende matchen niet verliezen. Maar ons motto was en is toch nog altijd ‘de derde helft is de belangrijkste.” (raru)