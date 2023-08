Hajime Stevoort staat al 50 jaar op de tatami

Hasselt

Op 5 juni heeft judoclub Hajime uit Stevoort de eretitel ‘koninklijk’ ontvangen. Dat heeft de club gevierd met een feest in hun trainingslocatie Steborg. “We zijn inderdaad een halve eeuw geleden begonnen, maar niet in Stevoort”, lacht voorzitter Willy Bartholomevis. “Begin jaren zeventig trokken enkele jonge mannen van Stevoort die aan judo wilden doen, naar Herk- de-Stad. Maar toen er meer en meer deelnemers van Stevoort op de Herkse tatami stonden, ontstond het idee om ook in Stevoort een club op te richten. Binnen de kortste keren hadden we 120 leden, maar dan volgde er een terugval. Door demonstratielessen te geven op de jaarlijkse avondmarkt en in de lagere scholen van de omliggende gemeenten zijn we weer gegroeid tot een bloeiende club. Vandaag zijn we in de eerste plaats een club voor iedereen: we organiseren trainingen voor kleuters, de jongeren, volwassenen, senioren en voor andersvaliden. En voor wie schrik heeft om te vallen is er de cursus ‘Vallen Zonder Zorgen’, waarin de deelnemers leren hoe ze bij het vallen lichamelijke letsels kunnen beperken. (raru)