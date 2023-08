Tuiltse wijken kampen voor de eer én wekken energie op

Hasselt

Zondag hebben de Tuiltenaren de 49ste editie van twee weekends ‘Tuilt Feest’ afgesloten met de traditionele vierkamp. “Elke keer opnieuw is de vierkamp een geweldig feest van verbroedering en daar gaat het in eerste instantie om”, zegt Suzy Galindo van het organisatiecomité. “Maar toch wordt er door de rode, de gele, de groene en de blauwe wijk hard gestreden voor onze wisselbeker. We hebben dit jaar gezorgd voor proeven die ‘energie’ als rode draad hebben. Zo moeten de deelnemers in een van de spelen al fietsend en springend zonne-energie produceren en in een andere proef moeten ze voor waterenergie zorgen door water naar een watermolen over te brengen.” (raru)