Kinderen Kinrooise speelpleinwerking bezoeken Toverland

Kinrooi

Tijdens deze zomervakantie wordt er speelpleinwerking georganiseerd op vier verschillende pleinen in Kinrooi. “Zes weken lang laten 34 enthousiaste monitoren zo’n 1.250 kinderen genieten van tal van activiteiten”, klinkt het bij de jeugddienst van Kinrooi. “Dat gebeurt op drie dagen per week op vier verschillende locaties, maar we maken ook uitstapjes. Zo gingen we onder meer reeds naar Toverland. Ondanks de mindere zomer is het hier toch genieten van de grote vakantie.” (pabr)