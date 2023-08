Kinderen genieten van sport en spel op volleykamp Brabo

Bree

Afgelopen week organiseerde volleybalclub Brabo Bree een sport- en spelkamp in en rond de sporthal langs de Sportlaan. “63 kids tussen 4 en 16 jaar oud namen deel en 10 begeleiders zorgen voor een perfecte organisatie”, aldus voorzitter Pana Graviilakis. “We wisselen sport en spel af”, aldus organisatoren Bieke Vandyck en Liesbeth Graviilakis. “Behalve eigen leden mochten we ook een aantal jongeren verwelkomen die met onze sport kwamen kennismaken. Dit was trouwens al ons vijfde sportkamp op rij.” (pabr)