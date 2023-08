Meer dan 800.000 mensen zien Lotte Kopecky wereldkampioene wielrennen worden op tv

Een grootse prestatie verdient grootse aandacht. En dus keken er bij de piek – bij de aankomst van nieuwbakken wereldkampioene Lotte Kopecky – 869.833 mensen naar VRT1 naar het WK wegwielrennen in Glasgow. Het gemiddelde aantal kijkers lag tijdens de hele uitzending op 524.939, volgens de VRT. Het Centrum voor Informatie over de Media (CIM) spreekt over 539.068 kijkers die live en uitgesteld op de dag zelf kijken. Dat is in vergelijking met vorig jaar een pak meer, al was er toen sprake van een groot uurverschil. Toen ging het WK door in Australië en keken er gemiddeld 163.254 mensen. In 2021, toen het WK in Leuven doorging, waren er 372.208 kijkers voor de vrouwenkoers.