Autisme op de werkvloer kan veel voordelen hebben

Autisme is geen zeldzaam gegeven. Naar schatting leven in Vlaanderen ongeveer 42.000 mensen op het spectrum van autisme. Bij mannen komt het zelfs vijf keer meer voor dan bij vrouwen. De kans dat er iemand met een autismespectrumstoornis (ASS) op je werkvloer rondloopt, is dus best groot.

Al bestaat dé autistische werknemer niet. Iedere persoon is uniek. En laat dat net een fantastisch voordeel zijn in verschillende jobs en sectoren.

Leergierige collega

Werknemers op het spectrum bijten zich graag vast in onderwerpen. Dat stereotiepe beeld klopt en vormt een unieke vaardigheid. Vooral in onderzoeksfuncties en specifieke expertisegebieden komen deze profielen het beste tot hun recht.

Als je dus op zoek bent naar medewerkers die tot het gaatje gaan om alle informatie op te snorren en zo goed mogelijk voorbereid zijn, dan is iemand met ASS een enorme aanwinst. Leergierigheid: tien op tien!

Analytisch onderbouwd

Nog een voordeel van autisme op de werkvloer? Analytisch inzicht. Je vindt profielen met ASS dan ook regelmatig in functies die daar sterk op inzetten. Jobs met cijfers, een IT-gerelateerde functie, administratie, planning...

Werkplekken waar correcte cijfers en focus goed van pas komen. Iemand die zijn of haar coolbewaart in stressvolle situaties. Maar laat je niet misleiden: ze werken ook regelmatig in creatieve jobs door hun rechtlijnige en heldere aanpak.

Loyale routines

Autisme staat vaak gelijk aan vaste gewoontes. Een vooroordeel dat je makkelijk ombuigt tot een voordeel: het levert ongetwijfeld loyale en resultaatgerichte werknemers op. Routines werken heel goed voor mensen met ASS en als ze ergens gesetteld zijn en de omgeving en mensen rondom eenmaal kennen, blijven ze vaak op één plek.

Het zijn die profielen die je als werkgever graag over de (werk)vloer krijgt. En ook de directe communicatie en de portie concentratie die ze aan de dag leggen, zijn een absolute meerwaarde.

Als je als werkgever zorgt voor een prikkelarme werkplek, duidelijke afspraken én een betrouwbaar aanspreekpunt, vormen werknemers met ASS de schakels die het team met elkaar verbindt. De lijm tussen alle andere persoonlijkheden.

Extra begeleiding lijkt in veel situaties dé sleutel tot succes. Een vertrouwenspersoon – extern of intern – die het voor elke partij in de arbeidsovereenkomst makkelijker maakt. Geloof ons: door de juiste aanpak is autisme op kantoor een absolute win-win!

Bron: Jobat.be