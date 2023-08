Lars (4) gaat pas slapen als hij alle sterren heeft gezien

Bocholt

Ook bij sterrenwacht observatorium Georges Lemaïtre in De Steen werd zaterdagavond hoopvol uitgekeken naar de aangekondigde meteorenzwerm. De vrienden van ECNS ontvingen een zestigtal sterrenkijkers, met slaapzak en luchtmatras, boven op ‘Den Kiek Oet’: “Goed nieuws: de wolken maken net op tijd plaats en we verwachten brede opklaringen. Bijna ideale omstandigheden om van de Perseïden te kunnen genieten.” De jongste sterrenkijker, Lars Driesen (4), heeft net samen met papa Koen zijn slaapmat geïnstalleerd. Een warme choco en een heerlijke wafel maken het sterrengevoel compleet. “Pas als we de vallende sterren gezien hebben gaan we slapen”, klinkt het bij Lars. Of er dan een wens wordt gedaan? “We gaan voor een onvergetelijk en gezellig zoon- en vadermoment, dat vinden we belangrijk”, besluit papa Koen. (rdr)