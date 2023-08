Een ventilator, luchtkoeler of airco: wat werkt het best als je je huis wil verkoelen?

Met deze zomerse temperaturen zijn we allemaal op zoek naar wat verkoeling. Een ventilator, luchtkoeler of airco kunnen helpen, maar welk apparaat werkt het best?

Hou je huis koel

Tijdens een hittegolf is het nog best een uitdaging om jezelf en je huis koel te houden. Natuurlijk kan je op het heetst van de dag gordijnen, ramen en deuren gesloten houden, om deze pas weer open te zetten als de temperatuur gedaald is. Maar dat is bij aanslepende hitte vaak niet voldoende om het lekker fris in huis te houden. Als je thuis moet werken of ’s nachts goed wilt slapen, loont het de moeite om wat extra verkoeling te voorzien.

Ventilator

Een ventilator is goedkoop en gemakkelijk, maar heeft als grootste nadeel dat het de ruimte niet afkoelt. Het verplaatst de warme lucht door de kamer, wat enkel voor wat verfrissing zorgt als je de ventilator op jezelf richt. Het kan wel voldoende zijn om in slaap te vallen.

Luchtkoeler

De naam zegt het al: dit slimme apparaat koelt de lucht door water en koelelementen en blaast deze de ruimte weer in. Een soort luxe ventilator dus, maar ook hier wordt de ruimte niet echt intensief gekoeld. Om naast je bureau te zetten terwijl je aan het werken bent of naast je bed, is het wel een aanrader om de gevoelstemperatuur omlaag te krijgen. Een mobiele luchtkoeler werkt ook prima tegen te droge lucht, doordat het water verdampt tijdens het koelen. Neem eentje met een groot waterreservoir, zodat je de koeler tijdens de dag niet te vaak moet bijvullen.

Airco

De enige manier om de ruimte zelf enkele graden te doen dalen tijdens warme dagen is voorlopig nog steeds airconditioning. Een airco heeft meer koelvermogen dan een ventilator of luchtkoeler, en voert de warme lucht weer af. Dit systeem werkt dus het meest effectief, waardoor het wel een grotere investering is.

Je kan kiezen voor een mobiele of vaste airco. Mobiele airco’s zijn goedkoper, maar hebben als grootste nadeel dat je een slang naar buiten moet kunnen hangen via een raam of andere opening. Een vaste airconditioning heeft naast de hoge installatiekosten als nadeel een vaak lelijke buitenunit, die geluidshinder kan veroorzaken voor buren of jezelf.

Er zijn ook compacte airco's op de markt zonder buitenunit, die niet enkel verkoelen maar ook kunnen verwarmen en ventileren. Zo geniet je het hele jaar door van de perfecte binnentemperatuur.