BBC-journaliste komt tot verrassende vaststelling: “Netflix wist sneller dat ik bi was dan ikzelf”

Kennen algoritmes ons beter dan we onszelf kennen? Dat is alvast wat het verhaal van BBC-journaliste Ellie House impliceert. Nog voor ze zelf doorhad dat ze biseksueel was, kreeg ze op haar Netflix-account al heel wat suggesties van series met biseksuele personages of queer-verhaallijnen.

Toen House in haar tweede jaar aan de universiteit veel Netflix begon te kijken, merkte ze iets vreemd op aan de series en films die haar op het platform werden aanbevolen. “Tussen mijn suggesties verschenen meer en meer series met lesbische verhaallijnen of biseksuele personages”, aldus de journaliste. En dat terwijl haar vrienden, die nochtans een gelijkaardige achtergrond hadden, totaal andere content kreeg aanbevolen.

Als voorbeeld verwijst House naar ‘You Me Her’, een serie die op Netflix wordt omschreven als “eerste polyamoreuze komedie”. “Ik realiseerde me dat ik biseksueel was op het einde van mijn tweede jaar aan de universiteit, maar Big Tech had dat blijkbaar al enkele maanden eerder door”, merkt House op.

Ook op Spotify

Ze deed zelf wat onderzoek om te achterhalen hoe Netflix dat kon weten. “Het doel van het aanbevelingssysteem is om de persoon die het platform gebruikt te linken aan de juiste programma’s. Een algoritme legt daarbij connecties tussen verschillende zaken zoals het genre van een bepaald liedje dat je luistert, welke thema’s er in een film die je bekijkt naar voor komen, naar welke acteurs je veel kijkt… Op basis daarvan probeert het algoritme te voorspellen wat je nog leuk zou vinden.”

Hoe het algoritme precies in elkaar steekt is niet bekend, maar Netflix is natuurlijk niet het enige platform dat van zo’n soort systeem gebruikmaakt. House merkte later dat ze ook op Spotify en TikTok content te zien kreeg die aangepast was aan haar seksuele voorkeuren. Op Spotify kreeg ze bijvoorbeeld een playlist voorgesteld met de naam ‘sapphic’, een term die gebruik wordt om liefde tussen twee vrouwen te beschrijven.