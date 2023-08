VIDEO. Gevechtsvliegtuig crasht op geparkeerde auto’s tijdens airshow, piloten kunnen net op tijd schietstoel gebruiken

Een MiG-23 jachtvliegtuig is zondag neergestort in Belleville, in de Amerikaanse staat Michigan. Dat gebeurde tijdens de tweedaagse airshow Thunder Over Michigan. Twee piloten konden tijdig hun schietstoel gebruiken en kwamen ongedeerd met hun parachute in het meer van Belleville terecht. Het gevechtsvliegtuig crashte daarna met een grote vuurbal op enkele geparkeerde voertuigen, waarin niemand zat. Niemand raakte gewond, de airshow werd wel geannuleerd na het incident. De piloten werden ter controle naar een ziekenhuis in de buurt gebracht. De crash wordt verder onderzocht.