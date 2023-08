Lummen

Op 9 januari 2023 werd Lize geboren, het dochtertje van Nathalie en Jeroen. Met haar komst is er een viergeslacht in vrouwelijke lijn in de familie. Pronken op de foto: Bomma Monique Frederickx (85), oma Annie Geerts (61), mama Nathalie Kenis (42) en baby Lize.